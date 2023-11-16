وفاة ستيني في حادث بقالمة

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع في الطريق الوطني رقم 126 بمدخل حي سلطاني الشابي ببلدية جبالة خميسي في قالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية من نوع alto بشجرة. حيث تم إسعاف ونقل سائق السيارة البالغ 67 سنة للمستشفى أين فارق الحياة.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت ذات المصالح صبيحة اليوم في 03 مناطق مختلفة على مستوى بلدية جبالة خميسي.