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أخبار الجزائر

وفاة ستيني في حادث سقوط بتبسة        

بقلم عايدة.ع
وفاة ستيني في حادث سقوط بتبسة        
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لقي شخص حتفه، صباح اليوم السبت، في حادث سقوط من الطابق الرابع لعمارة متكونة (ط أ + 04) في طور الإنجاز، بجانب المحطة البرية الجديدة، بولاية تبسة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 00د من أجل حادث سقوط شخص من الطابق  الرابع لعمارة. متكونة (ط أ + 04) في طور الإنجاز، بجانب المحطة البرية الجديدة، ببلدية ودائرة تبسة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 67 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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