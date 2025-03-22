وفاة ستيني في حادث سقوط بسطيف

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، في حادث سقوط من الطابق الثالث لعمارة طور الإنجاز بالمكان حي قاوة ، ببلدية و دائرة سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 10سا46د من أجل حادث سقوط شخص من الطابق الثالث. لعمارة طور الإنجاز بالمكان حي قاوة ، ببلدية ودائرة سطيف.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 64 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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