وفاة ستيني في حادث مرور بعنابة 

لقي شخص حتفه جراء حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44، أمام ملعب 19 ماي 1945. بلدية وولاية عنابة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف سيارة وسقوطها في مجرى مائي. على مستوى الطريق الوطني رقم 44، أمام ملعب 19 ماي 1945، بلدية ودائرة عنابة.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 61 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

