وفاة ستيني ..مستشفى بني مسوس يصدر بيانا

أصدر المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس بيانا بعد وفاة ستيني أمس الاثنين، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت إدارة المستشفى بتعازيها إلى أسرة المرحوم، كما أعربت عن أسفها الشديد لهذه الفاجعة الأليمة.

وأكدت إدارة المستشفى أنها قد باشرت فورا بفتح تحقيق داخلي معمّق للوقوف على حيثيات الحادثة، وتحديد المسؤوليات. لاتحاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من ثبت تقصيره أو تورطه في هذه الحادثة.

وأضافت من خلال البيان أنه لا يمكن لهذا الحادث المعزول أن يمس بالمجهودات الجبارة التي تبذلها طواقم المركز الاستشفائي. الجامعي للتكفل بالمرضى.

كما جدّدت الإدارة التزامها التام باحترام كرامة المرضى وحقوقهم، وتؤكد سهرها الدائم على تحسين جودة التكفل الصحي داخل المستشفى والوقوف بحزم ضد أي سلوك لا يرقى إلى أخلاقيات المهنة.

كما أكدت أنها دائما تحرص على الشفافية، كما ستوافي إدارة المستشفى الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة.