وفاة ستيني وإنقاذ شخصين من عائلة واحدة جراء الإختناق بأحادي أكسيد الكربون
بقلم هارون بوحزام
تدخلت وحدات الحماية المدنية التابعة لديدوش مراد بحي بلعابد العربي 210 مسكن. لأجل إسعاف عائلة متكونة من 3 أفراد جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.
وحسب ذات المصالح الضحية الاولى ر-م من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة قدمت له الإسعافات الاولية بعين المكان. ليتم نقله لمستشفى ديدوش مراد حيث تأكدت وفاته من طرف طبيب المستشفى.
فيما تم اسعاف الضحايا الاخرين و هم “ك-ع” 61 سنة. و كذا “ن-ب” 25 سنة من جنس أنثى في حالة غثيان ودوار و نقلهم الى نفس المستشفى.
رابط دائم : https://nhar.tv/yuPQ7