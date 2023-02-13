وفاة ستيني وإنقاذ شخصين من عائلة واحدة جراء الإختناق بأحادي أكسيد الكربون

تدخلت وحدات الحماية المدنية التابعة لديدوش مراد بحي بلعابد العربي 210 مسكن. لأجل إسعاف عائلة متكونة من 3 أفراد جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحسب ذات المصالح الضحية الاولى ر-م من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة قدمت له الإسعافات الاولية بعين المكان. ليتم نقله لمستشفى ديدوش مراد حيث تأكدت وفاته من طرف طبيب المستشفى.

فيما تم اسعاف الضحايا الاخرين و هم “ك-ع” 61 سنة. و كذا “ن-ب” 25 سنة من جنس أنثى في حالة غثيان ودوار و نقلهم الى نفس المستشفى.