وفاة سفير روسيا بالجزائر.. وفد عن مجلس الأمة يقدم واجب التعازي بمقر السفارة

تنقل وفد عن مجلس الأمة, بتكليف من رئيسه, صالح قوجيل, اليوم الخميس, إلى مقر سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر, لتقديم واجب التعازي في وفاة السفير الروسي لدى الجزائر, فاليريان شوفاييف, حسب بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته, أن الوفد المشكل من رئيس لجنة الدفاع الوطني, عيسى نايلي, ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج, محمد عمرون, سلم رسالة التعزية الموجهة من قوجيل.

وجاء في نص رسالة التعزية “تلقيت بعميق الأسى وفائق الحزن نبأ رحيل الفقيد فاليريان شوفاييف, سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر, والدبلوماسي القدير الذي كرس حياته من أجل خدمة بلده روسيا, وحين مقامه بالجزائر من أجل الرقي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع”.

وأضاف:”وإنني وأمام هذا الحدث الأليم, وإذ أتقدم إليكم, أنتم أسرته الكريمة, وإلى طاقم سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر, ومن خلالكم إلى الشعب الروسي الصديق, باسم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة, وباسمي الخاص بأحر التعازي وأبلغ مشاعر التعاطف والمواساة, فإنني أستحضر بكل تقدير الخصال الرفيعة التي كان يتحلى بها الفقيد وحنكته الدبلوماسية المشهود لها, راجيا لكم جميل الصبر وصادق العزاء”.