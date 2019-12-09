وفاة سمير سيف.. مخرج تعامل مع كبار نجوم السينما المصرية

توفي المخرج المصري سمير سيف، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ72 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إنّ المخرج المصري، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

ولد سيف في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير إمتياز ليجري تعيينه بالمعهد.

وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام ويوسف شاهين وحسن الإمام.

والمخرج سمير سيف واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم، وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا.

ووصلت أعمال الفقيد، الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية.

ويعتبر الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدّم أعمالًا عديدة مع عدد من نجوم السينما، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف.