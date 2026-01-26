إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة سيدة إثر انهيار جدار مسكن بتيزي وزو

بقلم نادية بن طاهر
وفاة سيدة إثر انهيار جدار مسكن بتيزي وزو
  • 154
  • 0

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، تم في ولاية الجزائر، وبالضبط في بلدية حسين داي، تسجيل سقوط صفيحة من الزنك بسبب الرياح أدى إلى إصابة إمرأة على مستوى الكتف نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا.

وفي ولاية تيزي وزو، توفيت امرأة تبلغ من العمر 63 سنة، تقطن ببلدية عين الحمام، إثر انهيار وسقوط جدار مسكن بسبب هبوب رياح قوية.

أما في ولاية سطيف، فتم إخراج شاحنتين وسيارة كانوا عالقين بسبب تراكم الثلوج بالطريق الولائي 141 شبيشب، ببلدية أولاد سي أحمد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fofsb
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer