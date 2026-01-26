وفاة سيدة إثر انهيار جدار مسكن بتيزي وزو

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، تم في ولاية الجزائر، وبالضبط في بلدية حسين داي، تسجيل سقوط صفيحة من الزنك بسبب الرياح أدى إلى إصابة إمرأة على مستوى الكتف نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا.

وفي ولاية تيزي وزو، توفيت امرأة تبلغ من العمر 63 سنة، تقطن ببلدية عين الحمام، إثر انهيار وسقوط جدار مسكن بسبب هبوب رياح قوية.

أما في ولاية سطيف، فتم إخراج شاحنتين وسيارة كانوا عالقين بسبب تراكم الثلوج بالطريق الولائي 141 شبيشب، ببلدية أولاد سي أحمد.