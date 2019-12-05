وفاة سيدة إختناقا بالغاز وإصابة أفراد عائلتها في سطيف

فيما تم إنقاذ باقي أفراد العائلة والمتكونة من 3 أفراد، من موت محقق.
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توفيت سيدة اليوم الخميس، على إثر إستنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي وزير في سطيف.
فيما تم إنقاذ باقي أفراد العائلة والمتكونة من 3 أفراد، من…
تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن سطيف، من تفكيك شبكة دولية لدعم الإرهاب متكونة من 4 أشخاص مع توقيف 3 أشخاص، فيما بقي شخص آخر في…
استعادت مصالح كتيبة الدرك الوطني بمعسكر يوم أمس إحدى الرافعات كانت محل شكوى وبحث من طرف أحد المقاولين بعد أيام قليلة من سرقتها من ورشة…
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