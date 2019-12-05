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وفاة سيدة إختناقا بالغاز وإصابة أفراد عائلتها في سطيف

أخبار الجزائر
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وفاة سيدة إختناقا بالغاز وإصابة أفراد عائلتها في سطيف
بقلم النهار أونلاين

توفيت سيدة اليوم الخميس، على إثر إستنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي وزير في سطيف.

فيما تم إنقاذ باقي أفراد العائلة والمتكونة من 3 أفراد، من موت محقق.


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