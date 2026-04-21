وفاة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد

توفيت الفنانة الكويتية حياة الفهد، الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، شكلت خلالها أحد أبرز أعمدة الدراما الخليجية والعربية، وفق ما أعلنته مؤسسة الفهد للإنتاج الفني عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

وجاء في بيان المؤسسة “نعي الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، أشارت إلى وفاتها بعد معاناة مع المرض. مؤكدة أنها تركت أثراً لمسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني. وأنها كانت رمزاً من رموز الدراما الخليجية، مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة حياة الفهد من مواليد 15 أفريل 1948 في شرق الكويت. وعاشت سنواتها الأولى في بيئة شعبية انعكست لاحقاً على طبيعة الأدوار التي قدمتها.

ووجدت الفقيدة نفسها مبكراً مضطرة لتحمل مسؤوليات الحياة، ما دفعها إلى تنمية مهاراتها ذاتياً في القراءة والكتابة. قبل أن تتجه إلى العمل في الإذاعة الكويتية، التي شكلت بوابتها الأولى. إلى المجال الفني في مطلع ستينيات القرن الماضي.

