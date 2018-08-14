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وفاة سيدة حامل وجنينها بسبب الإهمال الطبي بآفلو في الأغواط

أخبار الجزائر
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وفاة سيدة حامل وجنينها بسبب الإهمال الطبي بآفلو في الأغواط
بقلم ناصر قايدي

توفيت سيدة حامل  تبلغ من العمر 37 سنة أثناء إجرائها لعملية جراحية قيصرية على يد طبيب كوبي الجنسية بأفلو في الاغواط.

السيدة  شعرت بآلام المخاض يوم الجمعة الفارط مما استدعى نقلها على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية هواري بومدين بالمدينة.

وعند قام زوجها بزيارتها اليوم وجد ازرقاقا في أنحاء جسدها مما دعاه للاستنجاد بالطاقم الطبي الذي أدخلها غرفة العمليات.

أين لفظت أنفاسها الأخيرة هناك ولم ينجو جنينها .

في حين رفع زوج الضحية دعوى قضائية  ضد مصلحة الولادة بمستشفى افلو بتهمة الإهمال الطبي.


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