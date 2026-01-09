وفاة سيدة سقطت من الطابق الأول لبناية بالبليدة

توفيت سيدة اليوم الجمعة، إثر تعرضها للسقوط من الطابق الأول لبناية، بأولاد سلامة، في البليدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبوقرة صباح اليوم، من أجل تقديم الاسعافات الأولية لضحية من جنس أنثى.

وتعرضت الضحية والتي تبلغ من العمر 58 سنة، للسقوط من الطابق الأول، من علو حوالي 3 أمتار.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للضحية، ثم تم إجلاؤها نحو العيادة المتعددة الخدمات ببوقرة. أين تم تؤكيد الوفاة من طرف طبيب العيادة.