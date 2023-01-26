وفاة سيدة سقطت من الطابق الرابع لبناية في العاصمة

لقيت سيدة حتفها اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الرابع لبناية في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافاتها على الساعة الثامنة صباحا في هذا الحادث.

أين سقطت سيدة من الطابق الرابع لبناية “R+4” بحي محي الدين بلدية سيدي أمحمد ولاية الجزائر.

هذا وتم تحويل المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، حسب ذات المصدر.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة في جيجل، لأجل إجلاء شابة من مسكنها العائلي لها ضيق في التنفس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تبلغ الضحية من العمر 32 سنة، حيث تم إجلائها من مسكنها العائلي بمنطقة حمزة.

وبذلت الفرقة المتدخلة قصارى جهدها في إنعاشها، الا أن طبيب المركز الصحي بالعوانة أكد وفاتها.