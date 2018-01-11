وفاة شابان من خفر السواحل في حادث مرور بوهران

لقي شابان ينتميان لسلك خفر السواحل بوهران حتفهما، في حادث مرور مروع، بمنطقة سيق في معسكر.

وحسب معلومات تحصلت النهار أون لاين عليها، فإن من بين الضحايا رقيب أول المدعو “و.فتحي” يبلغ من العمر32 سنة متزوج.

وأيضا الضحية الثاني المسمى “ح فاتح”، برتبة رقيب يبلغ من العمر27 سنة.

حيث كانا متجهين إلى العاصمة انطلاقا من وهران على متن سيارة من نوع كليو قبل أن يتعرضا لحادث مرور اثر انقلاب مركبتهما على مستوى الطريق السيارشرق غرب.

أين تم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيق، في حين تم فتح تحقيق أمني، للوقوف على ملابسات الحادث المميت.