وفاة شابة تسمُّمًا بالغاز في البليدة

توفيت شابة تبلغ من العمر 18 سنة، اليوم الاثنين، إثر استنشاقها غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلها بولاية البليدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 16سا 11د لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ووقع الحادث بحي الدويرات بالبليدة، حيث تسبب “القاتل الصامت” في وفاة الشابة بمكان الحادث.

وجدّدت مصالح الحماية المدنية نداءاتها لكافة المواطنين بضرورة مراقبة أجهزة تصريف الغازات المحترقة، وتفقّد سخانات المياه بانتظام. خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة.