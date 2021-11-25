وفاة شابة تونسية أثناء عملية شفط الدهون

توفيت أمس الأربعاء شابة تونسية تدعى كريمة الرايس، إثر خضوعها لعملية شفط الدهون بإحدى المصحات الخاصة.

وحسب ما أفادت به إحدى صديقاتها في تصريح لموقع أرابسك التونسي، فقد أجرت الضحية العملية في إحدى المصحات الخاصة. ودامت حوالي 7 ساعات.

وأشارت صديقتها، أن الضحية أرادت شفط الدهون، قبل أشهر من زواجها.

وأضافت أن بعض الأطباء رفضوا إجراء عملية الشفط لكريمة الرايس إلا أن الدكتورة قبلت أن تجري لها العملية.

وقالت صديقتها إن عائلة الضحية ستقوم بمقاضاة الطبيبة التي أشرفت على هذه العملية. والتي وسبق لها ان ارتكبت أخطاء طبية وراحت ضحيتها السنة الفارطة شابة تونسية .

وتهدف عملية شفط الدهون إلى إزالة الدهون الزائدة في مناطق معينة في الجسم، وذلك لتحسين مظهر الجسم من الناحية الجمالية.

كما يلجأ العديد من الناس لشفط الدهون بعد فشل الوسائل الأخرى لخفض الوزن. وخلافًا لما يعتقد البعض فإن شفط الدهون لا يعالج السيلوليت (Cellulite)، أو السمنة المفرطة.

ويعتمد إجراء العملية على استخدام جهاز يعمل على شفط أجزاء صغيرة من أنسجة الدهون الزائدة والمتراكمة بمضخة مفرغة من الهواء.

ومن المهم معرفة أنه لا يمكن إجراء هذه العملية في كل مناطق الجسم.

وعادةً ما يتم القيام بها في منطقة البطن، والوركين، والخاصرتين، والأرداف، والذراعين، ومناطق تحت الذقن.

كما يرتبط إجراء عملية شفط الدهون بالعديد من المخاطر، مثل عدوى في الشق الجراحي، نزيف في المنطقة. بالإضافة إلى ندوب في مكان الشق، هبوط في ضغط الدم، انصمام دهني (Fat embolism). ضرر في الأعصاب القريبة من منطقة الشفط.

ويحتاج المريض لإجراء بعض الفحوصات، مثل العد الدموي الشامل، وكيمياء الدم، واختبارات التخثر.

وفي حال كان المريض كبيرًا في السن يطلب منه عمل صورة بالأشعة السينية للصدر، وتخطيط للقلب.

ويجب استشارة الطبيب بخصوص الأدوية التي ينبغي على المريض التوقف عنها قبل العملية.

كما يجب تجنب شرب الكحول قبل 48 ساعة من إجراء العملية، إضافة إلى ضرورة الصوم لمدة 8 ساعات قبل الجراحة.