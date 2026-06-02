وفاة شابة سقطت داخل بئر جاف ببسكرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، لأجل عملية إنقاذ من داخل بئر بمنطقة القميق، في بسكرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في سقوط امرأة داخل بئر جاف يبلغ عمقه حوالي 40 مترًا.

وخلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 20 سنة، حيث قامت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية من انتشال الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

