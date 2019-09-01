وفاة شابة فلسطينية يثير الجدل وفنانون عرب يتضامنون معها

فجرت حادثة وفاة الشابة الفلسطينية، إسراء غريب، موجة من الغضب شملت المحيط العربي، وتفاعل مع قصتها العديد من الفنانين والمشاهير.

وأطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشطاغ “كلنا إسراء غريب”، تضامنا مع قضية الفتاة الفلسطينية، بعد شكوك حول مقتلها بعد “جريمة شرف”، وهو ما تنفيه عائلتها.

واستنكر العديد من الفنانين العرب، واقعة قتل الفتاة الفلسطينية، على خلفية القصة المتداولة بجلوسها مع شاب تقدم لخطبتها، في حضور شقيقتها وبموافقة والدتها، حسب موقع “شبكة قدس”.

واعتبر هؤلاء، أن ما حصل للشابة الفلسطينية، هو جريمة قتل، تتطلب تحركا فوريا، ورفضوا التبريرات الصادرة عن عائلتها، والتي نفت قتلها.

وغردت النجمة اللبنلنية إليسا، متضامنة مع قضة إسراء، وكتبت: ” ما في شي بيبرر القتل، والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة”.

من جهتها، كتبت النجمة اللبنانية نانسي عجرم: ” الشرف مش بالقتل.. الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف!!..كلنا إسراء غريب”.

وتابعت الفنانة: “اليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب.. هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها!”.

ما في شي بيبرر القتل. ما شي أبدا أبدا أبدا. والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب #كلنا_اسراء_غريب — Elissa (@elissakh) August 31, 2019