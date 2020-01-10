وفاة شابة في العقد الثاني من العمر اختناقا بالغاز بالجلفة

توفيت صباح اليوم الجمعة، شابة في العقد الثاني من عمرها، جراء اختناقها بغاز أكسيد الكربون في بيتها الواقع بحي بحرارة ببلدية الجلفة.

حيث كشفت مصادر “النهار أونلاين”، أنّ اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية, مدعمة بالوحدة الرئيسية بالجلفة، قد تدخلت في حدود الساعة 11 سا و 45 د بمنطقة تبعد عن بحرارة حوالي 10 كلم بسكن ريفي ؛ لاختناق امرأة تبلغ من العمر 25 سنة، أين توفيت جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ذات قارورة بوتان، ورجل في حالة جيدة يبلغ من العمر 31 سنة.

كما جددت ذات المصالح، نداءها بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة وأنابيب صرف دخان.