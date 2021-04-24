وفاة شابة وإصابة طفلة في حادثي سقوط من طوابق عمارات عدل ببوعينان

توفيت فتاة وأصيبت طفلة خلال 24 ساعة في حادثين متشابهين تعرض من خلالهما السقوط من طوابق العمارات ببوعينان ولاية البليدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الأول تعرض طفلة تبلغ من العمر7 سنوات للسقوط من الطابق الخامس للعمارة بحي 3100 مسكن حي عدل.

ما تسبب في إصابات متعددة ورضوض على مستوى الحوض تم اسعافها وإجلاؤها نحو مستشفى بن بو العيد وتتواجد الآن في حالة مستقرة.

في حين سقطت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة من الطابق السابع بعمارة بحي 2000 مسكن حي عدل.

الضحية توفيت على إثرها في عين المكان ليتم نقل جثمانها نحو مصلحة حفظ الجثث.