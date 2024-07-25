وفاة شابين داخل بالوعة لمياه الصرف الصحي بالدوسن في بسكرة 

لقي شابان28 ،37 سنة حتفهما وسط بالوعة لمياه الصرف الصحي وانقذ ثالث ببلدية الدوسن ولاية اولاد جلال.

ووفق مصادر محلية فأن الضحيتين كانا يقومان بتنظيف بالوعات الصرف الصحي وهما عاملان في مؤسسة خاصة مكلفة بتنظيف البالوعات، واثناء قيامهما بهذا العمل فقدا وعيهما بسبب الغازات ما ادى لوفاتهما

وقد اقدم عدد من المواطنين على اخراج جثتيهما وانقاذ عامل آخر .

ليتم نقل الضحايا نحو المركز الصحي بالدوسن ثم مصلحة حفظ الجثث بمستشفى اولاد جلال.