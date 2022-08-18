وفاة شابين غرقا والبحث عن المفقود الثالث ببومرداس

سجلت مصالح الحماية المدنية لدائرة بودواو بولاية بومرداس اليوم وفاة غريقين على مستوى شاطئ عين عبد الله. كذا شاطئ غابة الساحل زموري.

واوضحت ذات المصالح ان الغريق الاول وهو شاب يبلغ من العمر 18 سنة تم تحويله من طرف إسعافاتنا إلى عيادة متعددة الخدمات بودواو. بينما الغريق الثاني يبلغ من العمر 20 سنة تم تحويله من طرف إسعافاتنا إلى مركز الصحي زموري.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس مدعمة بفرقة الغطاسين لاجل غريق مفقود على مستوى شاطئ ممنوع ببلدية قورصو . فيما عملية البحث متواصلة حسب معلومات أولية الغريق يبلغ من العمر 15 سنة.