 وفاة شابين في حادث مرور بالطريق الاجتنابي في المسيلة

لقي،اليوم الاثنين، شابين يبلغان من العمر 21 سنة و28 سنة حتفهما إثر حادث مرور وقع بالطريق الاجتنابي بمخرج مدينة بوسعادة.

الحادث وقع اثر اصطدام شاحنتين الأولى ذات مقطورة بشاحنة من نوع dfm و هي التي كان على متنها الشابين.

وخلف الحادث قتيلا في عين المكان، فيما نقل شخصين لمستشفى بوسعادة

وتوفي الشاب الثاني هناك متأثرا بجروحه البليغة على مستوى مناطق متفرقة من جسده.

ويعتبر الطريق الاجتنابي ببوسعادة نقطة سوداء في حوادث المرور وهو الذي يسجل في كل مرة حوادث مميتة وأصبح بشكل خطرا كبيرا على حياة السائقين