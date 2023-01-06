وفاة شابين في حادث مرور بغليزان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة اليوم الجمعة على الساعة الثانية و53 دقيقة صباحا، لأجل حادث اصطدام شاحنة بدراجة نارية كان على متنها راكبين أدى لمقتلهما.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني 90 بالحمادنة في اتجاه سيدي خطاب أمام دوار البرايجية بلدية الحمادنة.

وخلف الحادث، متوفي في عين المكان متعدد الإصابات يبلغ من العمر 30سنة.

فيما توفي الشخص الثاني والذي يبلغ 20 سنة متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها بعد وصوله لمستشفى احمد فرانسيس بوادي رهيو.