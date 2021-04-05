وفاة شابين وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بتبسة

لقي شخصين حتفهما، فيما أصيب اثنين آخرين، اليوم الإثنين، في حادث مرور بولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية ، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 في شقه الرابط بين بلدتي الونزة والعوينات.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية كان على متنها أربعة أشخاص.

هذا وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين اعمارهما 30 سنة، تم تحويل جثتيهما الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.

كما اسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 25و44 سنة، قُدمت لهما الاسعافات في عين المكان وتحويلهما الى استعجالات ذات المستشفى.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لكشف أسباب هذا الحادث المميت.