وفاة شابين وإصابة 2 آخرين في اصطدام شاحنة وسيارة بالجلفة

لقي شخصين حتفهما، في حادث مرور وقع بفيض البطمة، جنوب ولاية الجلفة، صباح اليوم الثلاثاء.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بفيض البطمة، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة من نوع شيفروليه سايل.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 89 حوالي 05 كلم عن المدينة باتجاه عين الريش. وحسب بيان للحماية المدنية، فقد أسفر هذا الحادث، عن وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 32 سنة. حيث لفظ الأول أنفاسه الأخيرة بالمستشفى والثاني كان محصور داخل السيارة.

بينما تم تقديم الاسعافات الاولية لشخصين مصابين من جنس ذكر تبلغ اعمارهما 36 سنة و34 سنة، لهما إصابات متفاوتة الخطورة. وتم نقل الجريحين، إلى مستشفى فيض البطمة بينما تم نقل الضحايا إلى لمصلحة حفظ الجثث.