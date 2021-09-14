وفاة شاب إثر إصطدام سيارة بشاحنة في سطيف

لقي شاب مصرعه في حادث مرور، وقع فجر اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمشتة الزيانية جنوب سطيف.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة تجارية بشاحنة من الحجم الصغير لنقل البضائع من نوع بوجو 306 / SNVI K66.خلف وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 32 سنة، وتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ظروف الحادث.

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