وفاة شاب إثر اصطدام حافلة ودراجة نارية بتيزي وزو

لقي شاب يبلغ من العمر 28 سنة حتفه نهار اليوم، إثر حادث مرور أليم وقع ببلدية ودائرة ذراع الميزان، في تيزي وزو.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لذراع الميزان في حدود الساعة 13سا50د، على مستوى الطريق الوطني رقم 25، عقب وقوع اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين ودراجة نارية.

وخلف الحادث وفاة سائق الدراجة في عين المكان، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. بينما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الثاني قبل تحويله إلى المستشفى المحلي.

وجددت المصالح المختصة نداءاتها لمستعملي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة والالتزام بقواعد السلامة المرورية. خاصة في المحاور الحيوية والطرق الوطنية.