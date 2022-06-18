وفاة شاب إثر اصطدام دراجته بشاحنة في الشلف

توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة، فيما أصيب مرافقه بجروح على مستوى الحوض إثر إصطدام الدراجة التي كانت تقلهما بشاحنة تبريد.

ووقع الحادث، اليوم السبت، بالمدخل الجنوبي لمدينة تنس وبالتحديد في المكان المسمى قيصر على المحور الوطني رقم 19.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف الشخص المصاب واجلائه رفقة جثة الضحية إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في محاولة للوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم.

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إصابة 5 أشخاص في إصطدام 3 مركبات بالشلف

أصيب اليوم السبت، 5 أشخاص بجروح وكسور متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام تسلسلي بين 3 مركبات على مستوى المحور الوطني رقم 19 عند مفترق الطرق بعنصر النحاس ببلدية سيدي عكاشة. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف الجرحى وإجلائهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى زيغود يوسف بتنس لتلقي العلاج. إخماد حريق مُهول نشب في مزرعة بالشلف

كما تدخلت اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد حريق مهول إندلع على مستوى مخزني مزرعة بارودي المتواجدة على المحور الولائي رقم 73 ببلدية بوقادير بولاية الشلف. وتمكن عناصر الوحدة المتدخلة من السيطرة على ألسنة النيران. ومنع الحريق الذي إندلع لأسباب مجهولة من الإنتشار إلى باقي أجنحة المخزنين. في وقت تم فيه تسجيل إحتراق خزان مازوت بسعة 1000 لتر وآلة تلحيم وآلة قطع بالإضافة إلى جانب إحتراق جزئي لألة حصاد، فيما تم إنقاذ 3 جرارات وألة حصاد أدوات وخردوات كانت داخل المخزنين.