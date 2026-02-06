وفاة شاب إثر اصطدام سيارة ودراجة نارية بالبليدة

توفي شاب يبلغ من العمر 29 سنة، صبيحة اليوم، إثر حادث مرور أليم وقع بولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجم الحادث عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق السيار “فرانس فانون” في الاتجاه المؤدي إلى ولاية وهران ببلدية ودائرة البليدة.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في موقع الحادث على الساعة 10سا 45د. حيث قامت بنقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، بعد استكمال الإجراءات الميدانية اللازمة.