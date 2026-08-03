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أخبار الجزائر

وفاة شاب إثر انقلاب جرار فلاحي في عين الدفلى

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شاب إثر انقلاب جرار فلاحي في عين الدفلى
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توفي شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وأصيب آخر بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في حادث بالمكان المسمى الهواشيم ببلدية ودائرة عين الشياخ في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب جرار فلاحي. ما أسفر عن وفاة الشاب الذي تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخص آخر بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل،شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف، حسب ذات البيان.

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