وفاة شاب إثر حادث مرور وسط مدينة سوق أهراس

لقي شاب حتفه مساء اليوم الخميس إثر حادث مرور بوسط مدينة سوق أهراس.

الحادث تمثل في إصطدام دراجة نارية بسيارة، حيث كان شابين ينحذران من منطقة الجحيفة بلدية الزعرورية ولاية سوق أهراس على متن دراجة.

الحادث سجل وفاة واحد منهما منذر عبدي 22 سنة، وعلى الفور تنقلت مصالح الحماية المدنية لنقلهما للمؤسسة العمومية الإستشفائية كعرار السبتي.

مصالح الشرطة ممثلة في مصلحة الأمن الحضري الثامن أمن ولاية سوق أهراس وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس فتحت تحقيقا في الحادث مع توقيف صاحب السيارة ووضعه تحت النظر.