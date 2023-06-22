وفاة شاب إثر سقوطه في بئر بسكيكدة

توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة، ليلة أمس الاربعاء، إثر سقوطه في بئر بعمق 6 أمتار بمنطقة برج القايد ببلدية بين الويدان في سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية تمالوس في هذا الحادث بحدود الساعة الحادية عشر ونصف ليلا.

أين تم إنتشال جثة شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من داخل بئر بعمق حوالي 6 أمتار وبمنسوب مياه حوالي 4 أمتار.

حيث تم امتصاص مياه البئر وإنتشال الجثة، ومن ثم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس.