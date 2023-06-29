وفاة شاب إثر سقوطه من أعلى جسر في قسنطينة

لقي شاب حتفه اليوم الخميس، إثر سقوطه من فوق جسر سيدي مسيد، في ولاية قسنطينة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية لوسط المدينة مدعمة بفرقة الغطاسين في هذا الحادث زوال اليوم.

حيث تعرض شخص للسقوط من أعلى الجسر بعلو حوالي 70 متر.

ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر29 سنة، حيث وجد متوفي بعين المكان. وقامت فرقة الغطاسين بإنتشاله مع نقل جثته لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.