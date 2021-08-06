 وفاة شاب إثر سقوطه من علو مبنى سكني بالمحمدية في معسكر

لقي شاب حتفه عقب سقوطه من علو مبنى سكني فردي بحي تجزئة 390 مسكن داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية في ولاية معسكر. الضحية شطي .م في الثلاثينيات من العمر كان منشغلا بتثبيت نافذة في الطابق الثاني للمبنى قبل أن يهوي كون أن إطار النافذة لم يكن مثبتا فاستند عليه .

و قد تم إخضاعه لعملية جراحية عاجلة بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران ظهر اليوم أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس .