وفاة شاب إختناقا بالغاز المنبعث من “طابونة” في البويرة

لقي شاب يبلغ من العمر 37 سنة حتفه، إختناقا بالغاز المنبعث من “طابونة”، ‬اليوم السبت، بقرية تاصلاحت ببلدية الأخضرية في البويرة.

وتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية.

كما شهدت مدينة سور الغزلان يوم الخميس الماضي، تسجيل حالة اختناق لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، بغاز ثاني أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة .

ويواصل القاتل الصامت،‮ ‬حصد المزيد من الأرواح بمختلف ولايات الوطن،‮ على الرغم من الحملات المستمرة للتوعية ضد مخاطر الغاز ومختلف المواد القابلة للإحتراق.

و‬تسجل مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات متعلقة بالاختناقات، الناجمة عن تسرب‮ ‬غاز أحادي‮ ‬أكسيد الكربون.