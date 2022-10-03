وفاة شاب اثر طعنة خنجر على مستوى القلب بالعلمة

اهتزت مدينة العلمة، منذ قليل، على وقع جريمة شنعاء بحي بورفرف راح ضحيتها شاب ( ر.ه) صاحب 21 ربيعا من طرف شاب لا يزال في حالة فرار.

وحسب مصادر النهار، فإن الجاني قام بطعنه بخنجر على مستوى القلب في الوقت الذي حاول سكان الحي التهدئة من روع القاتل.

والذي كان يبدو عليه حسبهم, النية في ارتكاب جريمة وهذا حسبهم مما استخلصوه من المناوشات الكلامية التي دارت بينهما حول قضية شبابية أثارت حفيظة الجاني.

فيما اكد نفس المصدر، ان الضحية لفظ انفاسه الأخيرة بالاستعجلات الطبية بمستشفى صروب الخير بعد ساعة من وقت طعنة الخنجر بعد صراع الفريق الطبي لانقاذه من الموت.