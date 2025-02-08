وفاة شاب اختناقًا بالغاز في الجلفة

شهدت ولاية الجلفة، اليوم السبت، حادثة مأساوية راح ضحيتها شاب في الثلاثين من عمره، إثر تسممه بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي تقليدي (طابونة) داخل منزله الكائن بحي 5 جويلية، ببلدية ودائرة الجلفة.

وحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية أن فرقها تدخلت على الساعة 15:07 بعد تلقي بلاغ حول الحادث.

لتجد الضحية فاقدًا للوعي داخل المنزل، حيث تم نقله على الفور إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. لكن الأطباء أكدوا وفاته جراء الاختناق بغاز co، المعروف بـ”القاتل الصامت”.