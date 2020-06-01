وفاة شاب بصعقة كهربائية في الشلف

تدخلت وحدة الحماية المدنية في تنس بالشلف، اليوم الإثنين، من أجل إجلاء جثة شاب، على إثر إصابته بصعقة كهربائية أردته قتيلا بعين المكان.

وحسب ذات المصلحة، وقع الحادث، بحي 200 مسكن طريق شرشال ببلدية تنس.

وتوفي الشاب والذي يبلغ من العمر 24 سنة، عند ملامسته الخيوط الكهربائية ذات التوتر المتوسط 30000 فولط، المارة فوق سطح مسكن فردي في طور الإنجاز، بواسطة عمود من الألمنيوم.

وسيتم تحويل جثة الشاب، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لذات البلدية.

هذا وتم تسجيل، في أقل من 24 ساعة، 3 تدخلات من هذا النوع، أسفرت عن وفاة شخصين في عمر الزهور في عين المكان، وإصابة آخر بصدمة.