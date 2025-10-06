وفاة شاب بصعقة كهربائية في برج باجي مختار

تدخلت مصالح الحماية المدنية مرفوقة بعناصر الدرك الوطني ليلة البارحة ببرج باجي مختار. إثر حادث مأساوي أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 22 سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الضحية كان قد تسلّق عمودًا كهربائيًا في ظروف لا تزال قيد التحقيق ويذكر أنه يعمل مع إحدى المقاولات المتعاقدة مع شركة سونلغاز.

وقد تم نقل جثمان الشاب إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار. فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث الأليم