وفاة شاب بمسبح فندق سياحي بعين تموشنت

توفي عشية الجمعة شاب يبلغ من العمر 21 سنة بأحد الفنادق السياحية المسماة “دوريان بيتش” ببلدية اولاد بوجمعة بولاية عين تموشنت.

وحسب مصادر مؤكدة فان الشاب يشغل منشط السباحة بأحد مسابح القرية السياحية، قبل أن يتعرض للسقوط بالمسبح لينقل على اثر ذلك مباشرة لاستعجالات العامرية بواسطة سيارة إسعاف خاصة بالمركب السياحي أين تبين انه متوفي.

هذا وقد تم تحويل الضحية المنحدر من بلدية العامرية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احد مدغري بعين تموشنت أين يرتقب إجراء له “تشريح” من اجل معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة من طرف الطبيب الشرعي.

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.