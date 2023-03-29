وفاة شاب جزائري في حريق مهول بكندا

توفي شاب جزائري يدعى وليد ويبلغ من العمر 18 عاما في حريق أودى بحياة عدة أشخاص في كندا ولا تزال أسبابه غامضة.

زأعلنت الجالية الجزائرية في مونتريال ، بأسف وحزن ، وفاة وليد. ب، البالغ 18 عاما، يوم الثلاثاء. في حريق اندلع في 16 مارس في مونتريال القديمة، في مسكن يضم عدة شقق.

بعد استدعائهم إلى مكان الحادث على الفور، تمكنت السلطات من إنقاذ 15 شخصًا. لسوء الحظ، فقد 7 أفراد آخرين حياتهم خلال الحادث ، من بينهم الشاب وليد.

وبعد السيطرة على الحريق، شرعت الشرطة في إخراج الضحايا. حيث استغرقت العملية عدة أيام وكان وليد آخر ضحية في الحريق تم التعرف عليها يوم الثلاثاء.

وتم تأكيد الهوية في الساعات الأخيرة من قبل مختبر علوم الطب الشرعي والطب الشرعي (LSJML).

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق. وقالت إدارة شرطة مونتريال إن الحريق كان الأكثر دموية منذ 48 عاما.

وكشفت السلطات الكندية يوم الثلاثاء أن 22 شخصا كانوا في المبنى عندما اندلع الحريق. ومن بين هؤلاء، نجا ستة سالمين، وأصيب تسعة ونقلوا إلى المستشفى وتوفي سبعة. قفز أحد هؤلاء من النافذة ليخرج من المبنى وأصيب.

في الوقت الحالي، ترفض شرطة مونتريال المضي قدمًا في الأسباب الكامنة وراء الحدث. كما رفض Guilbault الذهاب إلى أبعد من ذلك. وتحدث مع ذلك عن “عمل طويل” في الأفق سيتطلب “الكثير من الجهد”.

يذكر أن جثتين أخريين، السادسة والسابعة، تم انتشالهما في بداية الأسبوع، الاثنين، من أنقاض المبنى المحترق.

وفي اليوم نفسه ، أكدت الشرطة ورجال الإطفاء المسؤولون عن البحث هويات أربعة من الضحايا. الذين تم العثور على رفاتهم في الأنقاض في الأيام القليلة الماضية.