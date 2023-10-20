وفاة شاب جزائري في ظروف غامضة داخل الحرم الجامعي بأمريكا

لقي شاب جزائري مقيم في والينغتون بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية مصرعه الثلاثاء الماضي في ظروف غامضة.

ومن بين هؤلاء عبد الرحمن مفتي، المعروف باسم عبدو، وهو طالب شاب تخرج مؤخرًا من مدرسة والينغتون الثانوية.

وقد أثر هذا الخبر المؤلم على أبناء الجالية، حيث تركت وفاته الجميع في حالة صدمة. ويصفه المقربون منه بأنه شاب طيب ومرحب بابتسامة دائمة.

وبحسب العناصر الأولى للتحقيقات، بحث المحققون في سيناريو الانتحار، لكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي.

لدعم عائلته، في هذه الحادثة المؤلمة، خاصة بعد الوفاة غير المتوقعة لابنهم الحبيب. تم إنشاء حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت من قبل أصدقاء عبده وأقاربه. الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة عائلته، ولكن أيضًا لتكريم ذكراه.

حتى الآن، جمعت حملة جمع التبرعات هذه أكثر من 12,000 دولار. وذلك بفضل مساهمة 219 جهة مانحة. الهدف من هذه المبادرة هو الوصول إلى 15,000 دولار.

وأعلن المسؤولون أن جامعة ولاية مونتكلير في حالة حداد بعد وفاة الطالب داخل الحرم الجامعي.

وبحسب بيان للكلية، توفي عبد الرحمن “عبده” مفتي، الطالب الجديد بالمدرسة، بشكل غير متوقع.

وكتب نائب الرئيس لتنمية الطلاب والحياة الجامعية دون ميزا سوفليريس أن وفاة مفتي تسببت في “حزن عميق”.