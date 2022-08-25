وفاة شاب دهسته شاحنة بسيدي عمار في عنابة

لقي الشاب (ب.ن)يبلغ من العمر 18 حتفه إثر حادث مرور وقع على مستوى حي مختاري عبد المجيد بسيدي عمار في عنابة.

الحادث وقع مساء اليوم بعد فقد السائق السيطرة على الشاحنة بسبب عطل في نظام المكابح وسيرها بسرعة كبيرة وسط الشارع الرئيسي للحي الذي يقع في منحذر أين حاول السائق عدم الاصطدام بالسكنات و الخروج باخف الاضرار قبل انقلابها و دهسها للشاب الذي توفي في عين المكان .

هذا و قد تدخل اعوان الحماية المدينة لنقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث في حين تم نقل سائق الشاحنة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحجار.

من جهتها فتحت مصالح الأمن الخارجي بسيدي عمار تحقيق في الحادث.