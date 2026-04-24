وفاة شاب سقط من الطابق الرابع في العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
توفي شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة إثر سقوطه من علو، اليوم، بورشة عمارة في طور الإنجاز تقع بشارع “بوجمعة تميم 02” ببلدية ودائرة درارية في العاصمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدات المسعفة في حدود الساعة 09:42 صباحاً لتقديم النجدة للضحية. الذي فارق الحياة في عين المكان متأثراً بإصابات متعددة ناتجة عن سقوطه من الطابق الرابع.

وقد قامت فرق التدخل بنقل جثمان الضحية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

