وفاة شاب غرقا بميناء النزهة “الصابلات” بالعاصمة

توفي شخص اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق في البحر بميناء النزهة الصابلات “مارينا”، بلدية ودائرة حسين داي بالعاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح منتصف نهار اليوم، لأجل إنتشال جثة شخص غريق في البحر بميناء النزهة الصابلات “مارينا”.

والضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 30 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، غطاس وزورق مطاطي، وسيارة إسعاف.