وفاة شاب غرقا داخل حوض مائي في لمسان بباتنة

لقي، مساء اليوم، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه غرقا داخل حوض مائي في لمسان بباتنة.

الحوض طوله 16 مترا وعمق المياه به متر ونصف يستعمل لسقي المحاصيل الزراعية بمنطقة فسيخ حراث ببلدية لمسان دائرة أولاد سي سليمان.

والذي قصده الضحية من أجل السباحة هربا من موجة الحر التي تجتاح المنطقة مؤخرا.

وهذا وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية الى مصلحة الحفظ بمروانة.

في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة الثالثة من نوعها بعد غرق طفل في بركة مائية ببلدية كيمل، ثم غرف طفل آخر في حوض مائي ببلدية لمسان.