وفاة شاب غرقا داخل مجمع مائي بتقرت

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من أجل عملية إنقاذ وبحث عن غريق داخل مجمع مائي بحي فرجمون، ببلدية تبسبست ودائرة تقرت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال الضحية وهو متوفي، على الساعة الثانية بعد ازوال وأربعين دقيقة.

ويتعلق الأمر بشاب من جنس ذكر البالغ من العمر 30 سنة، وينحدر من بلدية عين الريش ولاية المسيلة.

وتم انتشال جثة الضحية، ونقلها من طرف إسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، غطاس، و6 أعوان، وشاحنة انقاذسيارة إسعاف عادية.