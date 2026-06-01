وفاة شاب غرقا في بركة مائية ببشار

توفي شخص اليوم الإثنين، إثر غرقه في بركة مائية قرب سد جرف التربة، ببلدية بشار.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فالضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 17 سنة.

وتم إنتشال الضحية وهو متوفي من طرف مصالح الحماية المدنية، ثم حُوِل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

هذا وجددت مصالح الحماية المدنية، نداءها إلى كافة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر. خاصة ما يتعلق بمراقبة الأبناء وعدم تركهم يقتربون من البرك المائية، الأودية والمجمعات المائية الخطيرة.

